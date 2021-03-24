Нельзя использовать слово "Донбасс" – это российский нарратив, – Данилов

По словам секретаря СНБО, есть четкие географические названия – территории Донецкой и Луганской областей. А никакого "Донбасса" не существует.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что называть Донецкую и Луганскую области Донбассом неправильно, так как это слово – "нарратив, навязанный Россией".

Об этом он заявил во время форума "Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур".

Данилов говорит о Донбассе, начиная с 6:35 минуты

Секретарь СНБО пояснил, что слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе Украины. "Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией – "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени", – считает он.

"Нам надо придерживаться наших нормативно-правовых документов… Есть четкие географические названия – территории Донецкой и Луганской областей, никакого "Донбасса" не существует. Это тот нарратив, на котором делает акцент Россия. Потом они будут говорить про Галичину и про другие вещи. Это очень опасно, когда мы публично используем такие синонимы ", – заявил Данилов.

Нарратив – это повествование о некотором множестве взаимосвязанных событий, представленное читателю или слушателю в виде последовательности слов или образов. Часть значений термина "нарратив" совпадает со словами "повествование" и "рассказ".

Донбасс – исторический, культурный и экономический регион на востоке Украины и юго-западе России. Слово "Донбасс" – это сокращение словосочетания "Донецкий бассейн", происходящего, вероятно, от реки Донец, которая протекает через него. Границы региона никогда официально не устанавливались. Чаще всего в него включают угледобывающие территории Донецкой и Луганской областей и Ростовской области в России. Порой к ним добавляют и аналогичные районы Днепропетровской области.

Напомним, Данилов утверждал, что украинские военные не допустят нового захвата украинских территорий, как это было 7 лет назад. По его словам, главнокомандующий ВСУ, министр обороны и другие ответственные командующие "находятся на своих местах". "Это профессиональные люди, и наша армия уже не позволит делать то, что было в 2014 году. Кто бы это ни был, у кого бы не было каких-то посягательств. Это совсем другая армия", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО сказал, что после сообщения о том, что СБУ начала проверки голосовавших за "харьковские соглашения" у него был "телефон красный". "Они мне звонят, говорят: Мячеславович, мы не голосовали. Один говорит: я вообще в зале не было! Тогда у меня вопрос: как вообще это происходило? Кто же тогда голосовал? И почему тогда не было понимания, контроля со стороны тех лиц, которые должны это контролировать? Почему это сфальсифицировано решение привело к тем последствиям", — сказал Данилов.