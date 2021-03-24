Не можна використовувати слово "Донбас" — це "російський наратив", — Данилов

За словами секретаря РНБО, є чіткі географічні назви — території Донецької та Луганської областей. А ніякого "Донбасу" не існує.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов заявив, що називати Донецьку та Луганську області Донбасом неправильно, оскільки це слово — "наратив, навʼязаний Росією".

Про це він заявив під час форуму "Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур".

Данилов каже про Донбас, починаючи з 6:35 хвилини

Секретар РНБО пояснив, що слова "Донбас" немає ні в одному нормативно-правовому документі України. "Це дефініція, яка нам навʼязується Російською Федерацією — "народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна", — вважає він.

"Нам треба дотримуватися наших нормативно-правових документів… Є чіткі географічні назви — території Донецької та Луганської областей, ніякого "Донбасу" не існує. Це той наратив, на якому робить акцент Росія. Потім вони будуть говорити про Галичину і про інші речі. Це дуже небезпечно, коли ми публічно використовуємо такі синоніми", — заявив Данилов.

Наратив — це розповідь про деяку множину взаємоповʼязаних подій, представлена читачеві або слухачеві у вигляді послідовності слів або образів. Частина значень терміна "наратив" збігається зі словом "розповідь".

Донбас — історичний, культурний та економічний регіон на сході України і південному заході Росії. Слово "Донбас" — це скорочення словосполучення "Донецький басейн", що походить, ймовірно, від річки Донець, яка протікає через нього. Межі регіону ніколи офіційно не встановлювалися. Найчастіше в нього включають вугледобувні території Донецької та Луганської областей і Ростовської області в Росії. Часом до них додають і аналогічні райони Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що Данилов стверджував, що українські військові не допустять нового захоплення українських територій, як це було 7 років тому. За його словами, головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони та інші відповідальні командувачі "на своїх місцях". "Це професійні люди, і наша армія вже не дозволить робити те, що було у 2014 році. Хто б це не був, у кого б не було якихось зазіхань. Це зовсім інша армія", — підкреслив Данилов.

Секретар РНБО сказав, що після повідомлення про те, що СБУ почала перевірки тих, хто голосував за "харківські угоди", у нього був "телефон червоний". "Вони мені телефонують, кажуть: Мячеславовичу, ми не голосували. Один каже: я взагалі в залі не був! Тоді в мене запитання: як взагалі це відбувалося? Хто ж тоді голосував? І чому тоді не було розуміння, контролю з боку тих осіб, які повинні це контролювати? Чому це сфальсифіковане рішення призвело до тих наслідків", — сказав Данилов.