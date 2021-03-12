"Телефон красный". Данилов рассказал о звонках депутатов, поддержавших "Харьковские соглашения"

По словам секретаря СНБО, нардепов VI созыва будут проверять на взятки, которые они могли получить за голосование.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что после сообщения о том, что СБУ начало проверки голосовавших за "харьковские соглашения" у него был "телефон красный". Об этом он сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает Цензор.net.

"Они мне звонят, говорят: Мячеславович, мы не голосовали. Один говорит: я вообще в зале не было! Тогда у меня вопрос: как вообще это происходило? Кто же тогда голосовал? И почему тогда не было понимания, контроля со стороны тех лиц, которые должны это контролировать? Почему это сфальсифицировано решение привело к тем последствиям", — сказал секретарь СНБО.

Он говорит, что правоохранители проверят, не получил ли кто-то из нардепов взятки за то, что поддержали "харьковские соглашения".

"Если кому-то не за что волноваться — он может за это не волноваться. Но если у кого-то после этого голосования появился дом в Конче-Заспе, появились счета или другие вещи — мы их просто допросим, ​​откуда вы, ребята, именно в это время как раз это взяли. И все. Все довольно просто. Ничего сложного здесь нет", — сообщил Данилов.

Отметим, по итогам заседания СНБО, которое состоялось 11 марта, было принято решение поручить СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Среди 236 проголосовавших за ратификацию этого документа оказались, в том числе: Владимир Литвин, Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Андрей Деркач и Олег Царев.

Ранее СМИ написали, что подготовкой Харьковских соглашений, за проверку обстоятельств ратификации которых возьмется СБУ, якобы занимался Руслан Демченко. Сейчас он работает первым заместителем секретаря СНБО.

12 марта СБУ официально заявила, что начато досудебное расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 годах.

Харьковские соглашения — это договор между РФ и Украиной, который разрешил Черноморскому флоту РФ пребывание на территории Украины. Их подписали в апреле 2010 года в Харькове тогдашние президенты России Дмитрий Медведев и Украины Виктор Янукович.