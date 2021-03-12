"Телефон червоний". Данилов розповів про дзвінки депутатів, які підтримали "Харківські угоди"

За словами секретаря РНБО, нардепів VI скликання перевірятимуть на хабарі, які вони могли отримати за голосування.

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що після повідомлення про те, що СБУ почало перевірки тих, хто голосував за "харківські угоди" у нього був "телефон червоний". Про це він повідомив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає Цензор.net.

"Вони мені дзвонять, кажуть: Мячеславович, ми не голосували. Один каже: я взагалі в залі не був! Тоді у мене питання: як взагалі це відбувалося? Хто ж тоді голосував? І чому тоді не було розуміння, контролю з боку тих осіб, які повинні це контролювати? Чому це сфальсифіковане рішення призвело до тих наслідків", — сказав секретар РНБО.

Він каже, що правоохоронці перевірять, чи не отримав хтось із нардепів хабара за те, що підтримали "харківські угоди".

"Якщо комусь нема за що хвилюватися — він може за це не хвилюватися. Але якщо у когось після цього голосування з'явився будинок в Кончі-Заспі, з'явилися рахунки або інші речі — ми їх просто допитаємо, звідки ви, хлопці, саме в цей час якраз це взяли. І все. Все досить просто. Нічого складного тут немає", — повідомив Данилов.

Зазначимо, за підсумками засідання РНБО, яке відбулося 11 березня, було прийнято рішення доручити СБУ зайнятися вивченням "обставин", через яких 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод. Серед 236 тих, хто проголосував за ратифікацію цього документа виявилися, зокрема: Володимир Литвин, Ринат Ахметов, Ігор Палиця, Вадим Столар, Віталій Хомутинник, Микола Злочевський, Андрій Деркач і Олег Царьов.

Раніше ЗМІ написали, що підготовкою Харківських угод, за перевірку обставин ратифікації яких візьметься СБУ, нібито займався Руслан Демченко. Зараз він працює першим заступником секретаря РНБО.

12 березня СБУ офіційно заявила, що розпочато досудове розслідування стосовно посадових осіб органів державної влади за фактом вчинення державної зради в 2008-2010 роках.

Харківські угоди — це договір між РФ і Україною, який дозволив Чорноморському флоту РФ перебування на території України. Їх підписали у квітні 2010 року в Харкові тодішні президенти Росії Дмитро Медведєв і України Віктор Янукович.