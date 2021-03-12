Харьковские соглашения, проверкой которых займется СБУ, готовил первый замсекретаря СНБО, - СМИ

По информации журналистов, Демченко, будучи тогда на должности замглавы МИД Украины, якобы являлся одним из главных разработчиков и промоутеров этого документа.

Издание hromadske написало, что подготовкой Харьковских соглашений, за проверку обстоятельств ратификации которых возьмется СБУ, якобы занимался Руслан Демченко. Сейчас он работает первым заместителем секретаря СНБО.

Так, Демченко с 26 февраля 2010 года по 5 марта 2014-го года был первым заместителем министра иностранных дел. По информации журналистов, на этой должности он якобы занимался подготовкой и согласованием текста Харьковских соглашений.

Об этом сообщается и на сайте издания "Зеркало недели".

"Одним из главных разработчиков и промоутеров "Харьковских соглашений", приложивших руку к их написанию, был единственный облеченный сегодня властью участник тех событий – "вечный" Руслан Демченко — тогдашний заместитель министра иностранных дел, который нынче является не только первым замом секретаря СНБОУ Алексея Данилова, но также (какова ирония судьбы!) и руководителем комитета по разведке", — сказано в сообщении.

О том, что Демченко причастен к разработке Харьковских соглашений, написал на своем канале в Telegram и нардеп прошлого созыва ВРУ Игорь Мосийчук.

"Текст Харьковских соглашений готовил, согласовывал и визировал тогдашний заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко. В любом расследовании главное не выйти на самого себя", — написал Мосийчук.

Отметим, по итогам заседания СНБО, которое состоялось 11 марта, было принято решение поручить СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Среди 236 проголосовавших за ратификацию этого документа оказались, в том числе: Владимир Литвин, Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Андрей Деркач и Олег Царьов.

Напомним, Харьковские соглашения — это договор между РФ и Украиной, который разрешил Черноморскому флоту РФ пребывание на территории Украины. Их подписали в апреле 2010 года в Харькове тогдашние президенты России Дмитрий Медведев и Украины Виктор Янукович.

В январе 2021 года ГБР сообщило Януковичу о подозрении за подписание Харьковских соглашений.