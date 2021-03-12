Харківські угоди, перевіркою яких займеться СБУ, готував перший заступник секретаря РНБО, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Демченко, будучи тоді на посаді заступника голови МЗС України, нібито був одним з головних розробників і промоутерів цього документа.

Видання hromadske написало, що підготовкою Харківських угод, за перевірку обставин ратифікації яких візьметься СБУ, нібито займався Руслан Демченко. Зараз він працює першим заступником секретаря РНБО.

Так, Демченко з 26 лютого 2010 року по 5 березня 2014-го року був першим заступником міністра закордонних справ. За інформацією журналістів, на цій посаді він нібито займався підготовкою та узгодженням тексту Харківських угод.

Про це повідомляється і на сайті видання "Дзеркало тижня".

"Одним з головних розробників і промоутерів "Харківських угод", які доклали руку до їх написання, був єдиний наділений сьогодні владою учасник тих подій — "вічний" Руслан Демченко — тодішній заступник міністра закордонних справ, який нині є не тільки першим замісником секретаря РНБОУ Олексія Данилова, але також (яка іронія долі!) і керівником комітету з розвідки", — сказано в повідомленні.

Про те, що Демченко причетний до розробки Харківських угод, написав на своєму каналі у Telegram і нардеп минулого скликання ВРУ Ігор Мосійчук.

"Текст Харківських угод готував, погоджував і візував тодішній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко. У будь-якому розслідуванні головне не вийти на самого себе", — написав Мосійчук.

Зазначимо, за підсумками засідання РНБО, яке відбулося 11 березня, прийняли рішення доручити СБУ зайнятися вивченням "обставин", через які 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод. Серед 236 тих, хто проголосував за ратифікацію цього документа виявилися, зокрема: Володимир Литвин, Ринат Ахметов, Ігор Палиця, Вадим Столар, Віталій Хомутинник, Микола Злочевський, Андрій Деркач і Олег Царьов.

Нагадаємо, Харківські угоди — це договір між РФ і Україною, який дозволив Чорноморському флоту РФ перебування на території України. Їх підписали у квітні 2010 року в Харкові тодішні президенти Росії Дмитро Медведєв і України Віктор Янукович.

У січні 2021 року ДБР повідомило Януковичу про підозру за підписання Харківських угод.