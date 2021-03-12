СБУ начала расследовать подписание и ратификацию "Харьковских соглашений" в 2010 году

По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к оккупации Крыма 7 лет назад.

Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 годах.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания в апреле 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами ВРУ.

По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению числа личного состава воинских формирований и росийских спецслужб, причастных к оккупации Крыма 7 лет назад.

В СБУ добавили, что для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства сейчася проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия.

Отметим, по итогам заседания СНБО, которое состоялось 11 марта, было принято решение поручить СБУ заняться изучением "обстоятельств", из-за которых 27 апреля 2010 года тогдашние народные депутаты Украины проголосовали за ратификацию Харьковских соглашений. Среди 236 проголосовавших за ратификацию этого документа оказались, в том числе: Владимир Литвин, Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Андрей Деркач и Олег Царев.

Ранее СМИ написали, что подготовкой Харьковских соглашений, за проверку обстоятельств ратификации которых возьмется СБУ, якобы занимался Руслан Демченко. Сейчас он работает первым заместителем секретаря СНБО.

Напомним, Харьковские соглашения — это договор между РФ и Украиной, который разрешил Черноморскому флоту РФ пребывание на территории Украины. Их подписали в апреле 2010 года в Харькове тогдашние президенты России Дмитрий Медведев и Украины Виктор Янукович.

В январе 2021 года ГБР сообщило Януковичу о подозрении за подписание Харьковских соглашений.