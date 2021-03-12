СБУ почала розслідувати підписання і ратифікацію "харківських угод" у 2010 році

За попередніми даними слідства, підписання цього документа призвело до окупації Криму 7 років тому.

Головне слідче управління СБУ почало досудове розслідування щодо посадових осіб органів державної влади за фактом вчинення державної зради в 2008-2010 роках.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що слідчі досліджують, зокрема, обставини підготовки та підписання у квітні 2010 року "Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту і процедур під час її затвердження депутатами ВРУ.

За попередніми даними слідства, підписання цього документа призвело до збільшення числа особового складу військових формувань і російських спецслужб, причетних до окупації Криму 7 років тому.

В СБУ додали, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження зараз проводяться відповідні слідчі та процесуальні дії.

Зазначимо, за підсумками засідання РНБО, яке відбулося 11 березня, прийняли рішення доручити СБУ зайнятися вивченням "обставин", через яких 27 квітня 2010 року тодішні народні депутати України проголосували за ратифікацію Харківських угод. Серед 236 тих, хто проголосував за ратифікацію цього документа виявилися, зокрема: Володимир Литвин, Ринат Ахметов, Ігор Палиця, Вадим Столар, Віталій Хомутинник, Микола Злочевський, Андрій Деркач і Олег Царьов.

Раніше ЗМІ написали, що підготовкою Харківських угод, за перевірку обставин ратифікації яких візьметься СБУ, нібито займався Руслан Демченко. Зараз він працює першим заступником секретаря РНБО.

Нагадаємо, Харківські угоди — це договір між РФ і Україною, який дозволив Чорноморському флоту РФ перебування на території України. Їх підписали у квітні 2010 року в Харкові тодішні президенти Росії Дмитро Медведєв і України Віктор Янукович.

У січні 2021 року ДБР повідомило Януковичу про підозру за підписання Харківських угод.