"Это какая-то мантра": Данилов отреагировал на слухи о "наступлении" боевиков на Донбасс 15 марта

ВСУ не позволят российским оккупантам повторить захват украинских территорий, как это было в 2014 году, уверяют в ведомстве.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что украинские военные не допустят нового захвата украинских территорий, как это было 7 лет назад.

Об этом заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, комментируя слухи, что якобы 15 марта состоится наступление боевиков.

Данилов сказал, что СНБО в течение 24 часов в сутки получает информацию от всех соответствующих структур о ситуации на Донбассе.

"То, что касается даты 15 марта – это уже какая-то мантра, так как все сейчас говорят о 15 марта, непонятно почему. У нас четкая понятная ситуация. Мы четко осознаем, что происходит на фронте", – заявил Данилов.

По его словам, главнокомандующий ВСУ, министр обороны и другие ответственные командующие "находятся на своих местах".

"Это профессиональные люди, и наша армия уже не позволит делать то, что было в 2014 году. Кто бы это ни был, у кого бы не было каких-то посягательств. Это совсем другая армия", – подчеркнул Данилов.

Напомним, в Минобороны заявили, что Россия наращивает войска и технику около границ с Украиной. Отмечается увеличение количества информации "героизирующей российко-оккупационные войска", а также пропаганду вступления в оккупационные армейские корпуса.

Представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш предполагает, что Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как основание для введения на оккупированные территории "российских миротворцев".

Кроме того, журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" анонсировал некое событие, которое станет "историческим для Украины". Позже он заявил, что 15 марта должен выйти фильм-расследование Bellingcat о спецоперации по поимке боевиков ЧВК "Вагнер", но его перенесли якобы из-за съемок сотрудников Офиса президента.