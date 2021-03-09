Кремль может готовить на Донбассе провокацию как повод для введения "миротворцев", – Гармаш

По мнению аналитика, "Москва начинает играть вдолгую", так как "сценарий с присоединением Украины к "ДНР-ЛНР" не получается.

Представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш предполагает, что Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как основание для введения на оккупированные территории "российских миротворцев".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, уточнив, что выражает свое мнение как аналитик, а как представитель в ТКГ сможет прокомментировать обострение на Донбассе 16-17 марта, когда состоится очередное заседание группы.

"Недовольные ситуацией в Нормандской четверке и видя, что теряют инициативу, россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО "российских миротворцев"… Цель провокации и введения "миротворцев" – создать на Донбассе новую реальность", – написал Гармаш.

По его мнению, "это позволит России переформатировать регион в военную базу под видом обезлюдевших "ДНР"-"ЛНР" и возможности возобновления военных действий в любой нужный Москве момент".

В то же время, Гармаш привел альтернативный вариант возможного развития событий на Донбассе, который связан "с активной подготовкой оккупантов к обороне в случае, если их провокация вызовет контрнаступление ВСУ".

"Либо, Россия и незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО действительно готовят провокацию, в которой уже, заранее, обвинили Украину, либо готовят оборонительные рубежи на случай успешной отдачи со стороны ООС", – сообщил он.

По его мнению, "Москва начинает играть вдолгую", так как "сценарий с присоединением Украины к "ДНР-ЛНР" не получается, а геополитический фон становится неблагоприятным".

По словам Гармаша, сейчас "важно отличить провокацию от наступления, правильно оценивать действия противника и реагировать адекватно, не давая повода для введения "миротворцев".

Напомним, в Минобороны заявили, что Россия наращивает войска и технику около границ с Украиной. Отмечается увеличение количества информации "героизирующей российко-оккупационные войска", а также пропаганду вступления в оккупационные армейские корпуса.

По данным отчета ОБСЕ за 7 марта, патрулем миссии был зафиксирован эшелон танков Т-64 и Т-72. А также некоторое количество самоходных гаубиц и зенитно-ракетный комплексов "Стрела-10". Они были обнаружены в районе железнодорожных станций в Константиновке, Покровске и Алексеево-Дружковке. Тем временем пользователи соцсетей публикуют видео якобы стягивания тяжелой бронетехники в район проведения операции Объединенных сил.

Напомним, с 9 июня 2020 года на переговорах в Минске появились два журналиста — Сергей Гармаш и Денис Казанский.

8 февраля 2021 Сергей Гармаш заявил, что перемирия на Донбассе уже нет. Гармаш также может покинуть Трехсторонюю контактную группу из-за представительства оккупантов.