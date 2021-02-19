Гармаш может покинуть Трехсторонюю контактную группу из-за представительства оккупантов

По словам журналиста, представителей местной "власти" в ТКГ не приглашала ни Россия, ни ОБСЕ, но они там почему-то присутствуют.

Сергей Гармаш, который представляет ОРДО в переговорах Трехсторонней контактной группы не исключает своего выхода из нее. Об этом он заявил в интервью изданию "Остров".

Журналист заявляет, что причиной его ухода из ТКГф, может стать присутствие представителей боевиков "ЛДНР", как "отдельной стороны" на переговорах.

"Россия заявила, что она не имеет отношения к формированию составов "других делегаций". Украина их не приглашала. ОБСЕ — тоже. Тогда — кто? Если мы соглашаемся с фактом присутствия этих людей, то мы, получается, признаем марионеток России из ОРДЛО отдельными делегациями?.. Мы не реагируем на это, а они уже третье заседание сидят на ТКГ", — заявил Гармаш.

Поэтому, Сергей Гармаш заявляет, что у него есть два варианта: либо он убеждает руководство в правоте своих аргументов, либо он уйдет из ТКГ.

"Либо мы начинаем действительно реагировать на нарушение формата переговоров и режима конфиденциальности. Либо нужно задаться вопросом, что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону? То есть не пора ли на выход", — задается вопросом Гармаш.

Напомним, с 9 июня 2020 года на переговорах в Минске появились два журналиста — Сергей Гармащ и Денис Казанский.

8 февраля 2021 Сергей Гармаш заявил, что перемирия на Донбассе уже нет.