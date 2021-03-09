Кремль може готувати на Донбасі провокацію як привід для введення "миротворців", — Гармаш

На думку аналітика, "Москва починає грати в нову гру", оскільки "сценарій з приєднанням України до "ДНР-ЛНР" не виходить.

Представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш передбачає, що Росія може готувати на Донбасі військову провокацію як підставу для введення на окуповані території "російських миротворців".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, уточнивши, що виражає свою думку як аналітик, а як представник в ТКГ зможе прокоментувати загострення на Донбасі 16-17 березня, коли відбудеться чергове засідання групи.

"Незадоволені ситуацією в Нормандській четвірці і бачачи, що втрачають ініціативу, росіяни готують на Донбасі військову провокацію, яка може стати приводом для введення в ОРДЛО "російських миротворців"... Мета провокації і введення "миротворців" — створити на Донбасі нову реальність", — написав Гармаш.

На його думку, "це дозволить Росії переформатувати регіон у військову базу під виглядом безлюдних "ДНР" — "ЛНР" і можливості відновлення військових дій у будь-який потрібний Москві момент".

У той же час Гармаш навів альтернативний варіант можливого розвитку подій на Донбасі, який пов'язаний "з активною підготовкою окупантів до оборони в разі, якщо їхня провокація викличе контрнаступ ЗСУ".

"Або Росія і незаконні збройні формування в ОРДЛО дійсно готують провокацію, у якій вже заздалегідь звинуватили Україну, або готують оборонні рубежі на випадок успішної віддачі з боку ООС", — повідомив він.

На його думку, "Москва починає грати в нову гру", оскільки "сценарій з приєднанням України до "ДНР-ЛНР" не виходить, а геополітичний фон стає несприятливим".

За словами Гармаша, зараз "важливо відрізнити провокацію від настання, правильно оцінювати дії противника і реагувати адекватно, не даючи приводу для введення "миротворців".

Нагадаємо, що в Міноборони заявили, що Росія нарощує війська і техніку близько кордонів України. Зазначається збільшення кількості інформації, що "героїзується російко-окупаційними військами", а також пропаганда вступу в окупаційні армійські корпуси.

За даними звіту ОБСЄ за 7 березня, патрулем місії був зафіксований ешелон танків Т-64 і Т-72. А також деяка кількість самохідних гаубиць і зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10". Вони були виявлені в районі залізничних станцій у Костянтинівці, Покровському та Олексієво-Дружківці. Тим часом користувачі соцмереж публікують відео нібито стягування важкої бронетехніки в район проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, що з 9 червня 2020 року на переговорах у Мінську з'явилися два журналісти — Сергій Гармаш і Денис Казанський.

8 лютого 2021 Сергій Гармаш заявив, що перемир'я на Донбасі вже немає. Гармаш також може покинути тристоронню контактну групу через представництво окупантів.