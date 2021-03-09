В соцсетях появились видео переброски тяжелой техники ВСУ в зону ООС (фото, видео)

Переброску военной техники ВСУ также зафиксировали в отчете ОБСЕ за 7 марта.

Пользователи соцсетей публикуют видео якобы стягивания тяжелой бронетехники в район проведения операции Объединенных сил.

На опубликованных видеозаписях опубликованы кадры с танками, которые предположительно перебрасываются в сторону Волновахи со стороны Мариуполя. На видео видно около 9 танков и другой техники.

[ + – ] Переброска техники якобы в районе Мариуполя Фото: Скриншот

По данным отчета ОБСЕ за 7 марта, патрулем миссии был также зафиксирован эшелон танков Т-64 и Т-72. А также некоторое количество самоходных гаубиц и зенитно-ракетный комплексов "Стрела-10". Они были обнаружены в районе железнодорожных станций в Константиновке, Покровске и Алексеево-Дружковке.

Также членами миссии были зафиксированы 3 гаубицы и один танк, размещенные в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительством районах Луганской области.

В ОБСЕ подчеркивают, что вся техника, обнаруженная ими идет в разрез с теми договоренностями, которые были достигнуты ранее о разводе вооружения.

Напомним, в Минобороны заявили, что Россия наращивает войска и технику около границ с Украиной. Отмечается увеличение количества информации "героизирующей российко-оккупационные войска", а также пропаганду вступления в оккупационные армейские корпуса.

Ранее сообщалось, что "власти" в "ДНР" разрешила оккупантам вести огонь на упреждение по позициям украинских войск. Якобы Украина и ОБСЕ нарушают Минские договоренности.