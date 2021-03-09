У соцмережах з'явилися відео перекидання важкої техніки ЗСУ в зону ООС (фото, відео)

Перекидання військової техніки ЗСУ також зафіксували в звіті ОБСЄ за 7 березня.

Користувачі соцмереж публікують відео нібито стягування важкої бронетехніки в район проведення операції Об'єднаних сил.

На опублікованих відеозаписах опубліковані кадри з танками, які, ймовірно, перекидаються в сторону Волновахи з боку Маріуполя. На відео видно приблизно 9 танків та іншої техніки.

[ + – ] Перекидання техніки нібито в районі Маріуполя Фото: Скриншот

За даними звіту ОБСЄ за 7 березня, патрулем місії був також зафіксований ешелон танків Т-64 і Т-72. А також деяку кількість самохідних гаубиць і зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10". Вони були зафіксовані в районі залізничних станцій в Костянтинівці, Покровському та Олексієво-Дружківці.

Також членами місії були зафіксовані 3 гаубиці й один танк, розміщені в порушенні ліній відведення в непідконтрольних урядом районах Луганської області.

В ОБСЄ підкреслюють, що вся техніка, зафіксована ними йде в розріз із тими домовленостями, які були досягнуті раніше про розлучення озброєння.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що Росія нарощує війська та техніку поблизу кордонів з Україною. Зазначається збільшення кількості інформації, яка "героїзує російсько-окупаційні війська", а також пропаганду вступу в окупаційні армійські корпуси.

Раніше повідомлялося, що "влада" в "ДНР" дозволила окупантам вести вогонь на випередження по позиціях українських військ. Нібито Україна й ОБСЄ порушують Мінські домовленості.