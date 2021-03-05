Россия наращивает войска и технику около границ Украины, – Минобороны

По данным разведки, оккупанты стали чаще агитировать жителей Донбасса проходить воинскую службу в своих рядах.

Россия увеличивает боевой потенциал своих войск на оккупированных территориях Донбасса и около границ Украины.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины.

"К сожалению, Российская Федерация продолжает проводить мероприятия провокационного характера, противоречащие международным договоренностям и взятым государством-агрессором на себя обязательствам. В частности, РФ наращивает боевой потенциал группировки войск на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, оккупационные "власти" на временно оккупированной территории Донбасса с конца февраля активизировали идеологическую работу среди местного населения.

Кроме того, в различных общественных местах увеличились объемы размещения информации, направленной на "героизацию российско-оккупационных войск" и пропаганду службы в составе оккупационных армейских корпусов.

А в местных СМИ и соцсетях стали чаще агитировать жителей проходить воинскую службу в рядах оккупантов.

Отметим, недавно оккупационная "власть" в так называемой "ДНР" разрешила бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по позициям украинских военных. В "экстренном заявлении" "народной милиции ДНР" сообщается, что они самовольно дают себе право открывать огонь первыми. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук Украина трактует заявление боевиков "ДНР" о ведении "предупредительного огня" угрозой выхода российской стороны из режима тишины на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил у оккупантов есть 450 снайперов, из которых 50 человек из России.