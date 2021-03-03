Оккупанты в "ДНР" разрешили своим войскам открывать огонь "на упреждение"

Боевикам дали право на открытие огня первыми из-за якобы нарушений перемирия со стороны ВСУ и бездействия ОБСЕ.

Оккупационная "власть" в так называемой "ДНР" разрешила открывать бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщает "Остров".

В "экстренном заявлении" "народной милиции ДНР" сообщается, что они самовольно дают себе право открывать огонь первыми. Оккупанты снова обвиняют Украину в якобы нарушении мирных соглашений. А также указывают на "бездействие" наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе.

"В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов "Республики", в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям "Народной милиции" дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", — идется в сообщении оккупантов.

Напомним, на Донбассе 1 марта подорвалось авто с украинскими военными на неизвестном взрывном устройстве. Пострадало 9 военных. У одного ранение, а у 8 — боевое травмирование.

По данным ВСУ с момента начала перемирия на Донбассе боевики потеряли 161 человека. Из них 37 в феврале. Также оккупанты потеряли 12 единиц техники и вооружения. А 183 человека у них числятся как "санитарные" потери.

Ранее сообщалось, что украинских военных готовят к силовому освобождению Донбасса, сооружая элементы городской застройки на военных полигонах.