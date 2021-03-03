Окупанти в "ДНР" дозволили своїм військам відкривати вогонь "на випередження"

Бойовикам дали право на відкриття вогню першими через нібито порушення перемир'я з боку ЗСУ й бездіяльності ОБСЄ.

Окупаційна "влада" в так званій "ДНР" дозволила бандформуванням відкривати вогонь "на випередження" по позиціях українських військових. Про це повідомляє "Остров".

В "екстреній заяві" "народної міліції ДНР" повідомляється, що вони самовільно дають собі право відкривати вогонь першими. Окупанти знову звинувачують Україну в нібито порушенні мирних угод. А також вказують на "бездіяльність" спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі.

"У звʼязку з відсутністю реакції міжнародних спостерігачів на обстріли населених пунктів "Республіки", з метою захисту населення від українського терору, підрозділам "Народної міліції" дали дозвіл на ведення попереджувального вогню на придушення і знищення вогневих точок противника", — йдеться в повідомленні окупантів.

Нагадаємо, на Донбасі 1 березня підірвалося авто з українськими військовими на невідомому вибуховому пристрої. Постраждало 9 військових. В одного поранення, а у 8 — бойові травмування.

За даними ЗСУ з моменту початку перемирʼя на Донбасі бойовики втратили 161 особу. З них 37 — у лютому. Також окупанти втратили 12 одиниць техніки й озброєння. А 183 людини у них значаться як "санітарні" втрати.

Раніше повідомлялося, що українських військових готують до силового звільнення Донбасу, споруджуючи елементи міської забудови на військових полігонах.