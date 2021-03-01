161 погибший: в ВСУ назвали потери боевиков на Донбассе с начала перемирия

Только в феврале оккупанты потеряли 37 человек.

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала перемирия (с 27 июля 2020 года, – ред.) потеряли 161 боевика.

Об этом в Twitter сообщил спикер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим.

В частности, из безвозвратных потерь боевиков 156 – не боевые, пять – боевые.

Помимо этого, зафиксированы 183 "санитарные" потери. Из них 179 – не боевые, четыре – боевые.

В феврале оккупанты потеряли 37 человек – 19 погибшими (все небоевые), 18 – ранеными (17 небоевых).

Кроме того, было уничтожено 12 единиц техники боевиков: шесть беспилотников, одну боевую бронированную машину и пять единиц артиллерийских тягачей.

Отметим, ранее Главное управление разведки Минобороны получило информацию о том, что российские оккупационные войска усиливают свои позиции военной техникой и радиостанциями.

Ранее военнослужащий оккупационных войск РФ поблизости н.п. Чермалык в Донецкой области совершил попытку пробраться на наблюдательный пункт сил ООС с ножом. На позиции в момент обнаружения боевика находился украинский военный Герман Г., который обезвредил врага.