Украинский военный остановил боевика с ножом, которой подбирался к позициям ВСУ (фото)
Нападавший получил пулю, а украинский боец отделался раной щеки. Сейчас выясняется, как боевик оказался возле позиций ВСУ, учитывая наличие перед ними минного поля.
Военнослужащий оккупационных войск РФ поблизости н.п. Чермалык в Донецкой области совершил попытку пробраться на наблюдательный пункт сил ООС с ножом. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Фейсбуке.
На позиции в момент обнаружения боевика находился украинский военный Герман Г., который обезвредил врага. Но во время задержания, оккупант бросился на украинского солдата с ножом. В результате боевик получил пулевое ранение в тело, а украинский военный — травмированную щеку.
На данный момент неизвестно, каким образом солдат оккупантов оказался возле позиций ВСУ, учитывая наличие перед ними минного поля. Теперь задержанного будут судить.
Как сообщает Оперативное командование "Схід" ВСУ, командование выражает родителям бойца глубокую благодарность за воспитание смелого человека и настоящего воина. "Солдата Германа Г. за личное мужество и профессионализм представят к государственной награде".
Напомним, Украина предоставила автобусы для трансфера через КПВВ "Золотое" и "Счастье", но оккупанты не дали открыть пункты пропуска.
23 февраля боевики на Донбассе обстреляли мирное население из-за чего погиб один гражданский.
22 февраля в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. По словам главнокомандующего ВСУ, обстрел произошел в Донецкой области, в районе шахты "Бутовка". Еще один украинский военнослужащий получил ранение.