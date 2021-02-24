Украинский военный остановил боевика с ножом, которой подбирался к позициям ВСУ (фото)

Нападавший получил пулю, а украинский боец отделался раной щеки. Сейчас выясняется, как боевик оказался возле позиций ВСУ, учитывая наличие перед ними минного поля.

Военнослужащий оккупационных войск РФ поблизости н.п. Чермалык в Донецкой области совершил попытку пробраться на наблюдательный пункт сил ООС с ножом. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Фейсбуке.

На позиции в момент обнаружения боевика находился украинский военный Герман Г., который обезвредил врага. Но во время задержания, оккупант бросился на украинского солдата с ножом. В результате боевик получил пулевое ранение в тело, а украинский военный — травмированную щеку.

[ + – ] Украинского бойца представят к государственной награде.

На данный момент неизвестно, каким образом солдат оккупантов оказался возле позиций ВСУ, учитывая наличие перед ними минного поля. Теперь задержанного будут судить.

[ + – ] Задержанный боевик Фото: Цензор.НЕТ

Как сообщает Оперативное командование "Схід" ВСУ, командование выражает родителям бойца глубокую благодарность за воспитание смелого человека и настоящего воина. "Солдата Германа Г. за личное мужество и профессионализм представят к государственной награде".

Напомним, Украина предоставила автобусы для трансфера через КПВВ "Золотое" и "Счастье", но оккупанты не дали открыть пункты пропуска.

23 февраля боевики на Донбассе обстреляли мирное население из-за чего погиб один гражданский.

22 февраля в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. По словам главнокомандующего ВСУ, обстрел произошел в Донецкой области, в районе шахты "Бутовка". Еще один украинский военнослужащий получил ранение.