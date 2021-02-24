Український військовий зупинив бойовика з ножем, який підбирався до позицій ЗСУ (фото)

Нападник отримав кулю, а український боєць відбувся раною щоки. Зараз з'ясовується, як бойовик опинився біля позицій ЗСУ, з огляду на наявність перед ними мінного поля.

Військовослужбовець окупаційних військ РФ поблизу н. п. Чермалик у Донецькій області здійснив спробу пробратися на спостережний пункт сил ООС із ножем. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.

На позиції в момент виявлення бойовика перебував український військовий Герман Г., який знешкодив ворога. Але під час затримання, окупант кинувся на українського солдата з ножем. Унаслідок бойовик отримав кульове поранення в тіло, а український військовий — травмовану щоку.

[ + – ] Українського бійця представлять до державної нагороди.

Наразі невідомо, яким чином солдат окупантів виявився біля позицій ЗСУ, з огляду на наявність перед ними мінного поля. Тепер затриманого судитимуть.

[ + – ] Затриманий бойовик Фото: Цензор.НЕТ

Як повідомляє Оперативне командування "Схід" ЗСУ, командування висловлює батькам бійця глибоку подяку за виховання сміливої людини і справжнього воїна. "Солдата Германа Г. за особисту мужність і професіоналізм представлять до державної нагороди".

Нагадаємо, Україна надала автобуси для трансферу через КПВВ "Золоте" і "Щастя", але окупанти не дали відкрити пункти пропуску.

23 лютого бойовики на Донбасі обстріляли мирне населення через що загинув один цивільний.

22 лютого в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. За словами головнокомандувача ЗСУ, обстріл стався в Донецькій області, поблизу шахти "Бутівка". Ще один український військовослужбовець отримав поранення.