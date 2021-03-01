161 загиблий: у ЗСУ назвали втрати бойовиків на Донбасі з початку перемир'я

Тільки в лютому окупанти втратили 37 чоловік.

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з початку перемир'я (з 27 липня 2020 року, — ред.) втратили 161 бойовика.

Про це у Twitter повідомив спікер Збройних сил України Сергій Нещадим.

Зокрема, з безповоротних втрат бойовиків 156 — не бойові, п'ять — бойові.

Крім цього, зафіксовані 183 "санітарні" втрати. З них 179 — не бойові, чотири — бойові.

У лютому окупанти втратили 37 чоловік — 19 загиблих (усі небойові), 18 — поранених (17 небойових).

Крім того, було знищено 12 одиниць техніки бойовиків: шість безпілотників, одну бойову броньовану машину і п'ять одиниць артилерійських тягачів.

Зазначимо, що раніше Головне управління розвідки Міноборони отримало інформацію про те, що російські окупаційні війська посилюють свої позиції військовою технікою і радіостанціями.

Раніше військовослужбовець окупаційних військ РФ поблизу н.п. Чермалик у Донецькій області вчинив спробу пробратися на спостережний пункт сил ООС з ножем. На позиції в момент виявлення бойовика перебував український військовий Герман Г., який знешкодив ворога.