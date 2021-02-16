Минобороны выяснило, где боевики прячут танки и как используют разведстанции РФ (видео)

Специальная техника помогает оккупантам нацеливаться и вести огонь по украинским позициям. Их размещают на промышленных или сельскохозяйственных объектах.

Главное управление разведки Минобороны получило информацию о том, что российские оккупационные войска усиливают свои позиции военной техникой и радиостанциями. Подробности пресс-служба передает на официальном сайте ведомства.

По данным разведки, на некоторых участках вдоль линии соприкосновения боевики продолжают использовать минометы, самоходные артиллерийские установки и танки, нарушая договоренности по отводу тяжелого вооружения. Запрещенную технику размещают на промышленных или сельскохозяйственных гражданских объектах.

Кроме того, боевики усиливают систему наблюдения на фронте, используя мобильные малогабаритные радиолокационные станции российского производства, которые применяют для наземной разведки, а также для указания целей артиллерийским расчетам и снайперам. Разведка сообщает, что через неконтролируемые участки границы оккупанты из первого и второго корпусов оперативной группировки получают боевую технику, которую отремонтировали на российских оборонных предприятиях.

Согласно сообщению Минобороны, 15 февраля боевики трижны нарушали режим тишины на Донбассе. Так рядом со Славным и Опитным в Донецкой области оккупанты неприцельно обстреляли позиции ВСУ из противотанковых гранатометов. На Луганском направлении под Светлодарском противник вел стрельбу из гранатомета и пулемета, пытаясь спровоцировать украинских военнослужащих. О фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Ранее Владимир Зеленский встретился с Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и главой Минобороны Андреем Тараном, чтобы обсудить гибель военных 14 февраля. По словам главы государства, бойцы подорвались на пяти минах ТМ-62, когда передвигались по маршруту вдоль дороги. Он поручил расследовать происшествие в течение десяти дней, установить подлинные причины и виновных.

"Почему о них не были предупреждены наши ребята, которую несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки", — отметил Зеленский.