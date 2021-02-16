Міноборони з'ясувало, де бойовики ховають танки і як використовують розвідстанції РФ (відео)

Спеціальна техніка допомагає окупантам націлюватися і вести вогонь по українських позиціях. Їх розміщують на промислових або сільськогосподарських об'єктах.

Головне управління розвідки Міноборони отримало інформацію про те, що російські окупаційні війська посилюють свої позиції військовою технікою і радіостанціями. Подробиці прес-служба передає на офіційному сайті відомства.

За даними розвідки, на деяких ділянках уздовж лінії зіткнення бойовики продовжують використовувати міномети, самохідні артилерійські установки і танки, порушуючи домовленості щодо відведення важкого озброєння. Заборонену техніку розміщують на промислових або сільськогосподарських цивільних об'єктах.

Крім того, бойовики підсилюють систему спостереження на фронті, використовуючи мобільні малогабаритні радіолокаційні станції російського виробництва, які застосовують для наземної розвідки, а також для вказівки цілей артилерійським розрахунками і снайперам. Розвідка повідомляє, що через неконтрольовані ділянки кордону окупанти з першого і другого корпусів оперативного угруповання отримують бойову техніку, яку відремонтували на російських оборонних підприємствах.

Згідно з повідомленням Міноборони, 15 лютого бойовики тричі порушували режим тиші на Донбасі. Так поруч зі Славним та Опитним у Донецькій області окупанти неприцільно обстріляли позиції ВСУ з протитанкових гранатометів. На Луганському напрямку під Світлодарськом противник вів стрілянину з гранатомета і кулемета, намагаючись спровокувати українських військовослужбовців. Про факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам моніторингової місії ОБСЄ.

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Раніше Володимир Зеленський зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком і головою Міноборони Андрієм Тараном, щоб обговорити загибель військових 14 лютого. За словами голови держави, бійці підірвалися на п'яти мінах ТМ-62, коли пересувалися маршрутом уздовж дороги. Він доручив розслідувати подію протягом десяти днів, встановити справжні причини і винних.

"Чому про них не були попереджені наші хлопці, яку несли службу на цій території? Чи були там покажчики, які попередили б про міни? Деякі дані просто неможливо встановити за добу", — зазначив Зеленський.