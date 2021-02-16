Зеленский созвал срочное заседание и назвал три версии гибели военных 14 февраля

Помимо этого, глава государства дал десять дней на выяснение имен причастных к убийству украинских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после прибытия из Объединенных Арабских Эмиратов встретился в аэропорту с Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, министром обороны Андреем Тараном, заместителем Офиса президента Романом Пашовцем, членом комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Игорем Герасимовым, где обсуждались вопросы гибели военных утром 14 февраля. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил сам глава государства на своем канале в Telegram.

По его словам, военные подорвались на пяти минах ТМ-62, которые были заложены в шахматном порядке. В момент взрыва украинцы перемещались по территории вдоль дороги по маршруту. Медики "скорой" не смогли спасти их.

Среди основных возможных причин подрыва:

нарушение правил поведения с боеприпасами и взрывными устройствами;

теракт незаконных вооруженных формирований дистанционного подрыва мины;

небрежное отношение военных к службе во время исполнения боевых заданий.

"Однако вопросов до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которую несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование", – отметил президент.

Зеленский поручил руководству Вооруженных сил выяснить, придерживались ли погибшие военные мер безопасности при работе со взрывоопасными предметами и правил безопасности при передвижении между опорными пунктами; до конца месяца проверить все минные заграждения на дорогах и убрать устаревшие и нецелесообразные мины, которые представляют опасность; разминировать места, где нет угрозы быстрой атаки, постоянно живут люди и перемещаются военные.

"Гуманитарное разминирование – детских садов, школ, больниц – было среди договоренностей лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже в декабре 2019 года.

Задание нелегкое и небыстрое. Мины в прямом смысле стали синонимом потери наших военных и жителей Донбасса. Без разминирования мы никогда не вернемся к мирной жизни", – отметил Зеленский.

На поиск имен виновников трагедии президент дал десять дней.

Напомним, в результате подрыва на минах 14 февраля погибли капитан Александр Войтенко 1974 года рождения, солдат Вячеслав Алексеенко 1987 года рождения и старший солдат Дмитрий Мироненко 1994 года рождения.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в зону ООС заявил о необходимости соблюдения "режима тишины", несмотря на то, что количество обстрелов со стороны боевиков увеличилось.