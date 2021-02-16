Зеленський скликав термінове засідання і назвав три версії загибелі військових 14 лютого

Крім цього, глава держави дав десять днів на з'ясування імен причетних до вбивства українських військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський відразу після прибуття з Об'єднаних Арабських Еміратів зустрівся в аеропорту з Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, міністром оборони Андрієм Тараном, заступником Офісу президента Романом Пашовцем, членом комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ігорем Герасимовим, де обговорювалися питання загибелі військових вранці 14 лютого. Про це у вівторок, 16 лютого, повідомив сам глава держави на своєму каналі в Telegram.

За його словами, військові підірвалися на п'яти мінах ТМ-62, які були закладені в шаховому порядку. У момент вибуху українці переміщалися по території уздовж дороги маршрутом. Медики "швидкої" не змогли врятувати їх.

Серед основних можливих причин підриву:

порушення правил поведінки з боєприпасами і вибуховими пристроями;

теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни;

недбале ставлення військових до служби під час виконання бойових завдань.

"Однак питань досі залишається багато. Хто встановлював міни? Чому про них не попередили наших хлопців, яку несли службу на цій території? Чи були там покажчики, які попередили б про міни? Деякі дані просто неможливо встановити за добу. ДБР вже почало розслідування", — зазначив президент.

Зеленський доручив керівництву Збройних сил з'ясувати, чи дотримувалися загиблі військові заходів безпеки під час роботи з вибухонебезпечними предметами та правил безпеки під час пересування між опорними пунктами; до кінця місяця перевірити всі мінні загородження на дорогах і прибрати застарілі та недоцільні міни, які становлять небезпеку; розмінувати місця, де немає загрози швидкої атаки, постійно живуть люди і переміщаються військові.

"Гуманітарне розмінування — дитячих садків, шкіл, лікарень — було серед домовленостей лідерів Нормандської четвірки на зустрічі в Парижі в грудні 2019 року.

Завдання нелегке та нешвидке. Міни в прямому сенсі стали синонімом втрати наших військових і жителів Донбасу. Без розмінування ми ніколи не повернемося до мирного життя", — зазначив Зеленський.

На пошук імен винуватців трагедії президент дав десять днів.

Нагадаємо, унаслідок підриву на мінах 14 лютого загинули капітан Олександр Войтенко 1974 року народження, солдат В'ячеслав Алексєєнко 1987 року народження та старший солдат Дмитро Мироненко 1994 року народження.

Інцидент стався недалеко від населеного пункту Новолуганське, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський під час поїздки в зону ООС заявив про необхідність дотримання "режиму тиші", незважаючи на те, що кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.