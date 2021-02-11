Боевики на Донбассе стали стрелять чаще, но "режим тишины" необходим, – Зеленский

Сегодня исполняется ровно 200 дней, как стороны договорились о режиме прекращения огня.

В четверг, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в зону ООС почтил память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку, а также заявил о необходимости соблюдения "режима тишины".

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он напомнил, что сегодня исполняется ровно 200 дней, как стороны договорились о режиме прекращения огня.

"Все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских", – сказал он.

В этом контексте президент напомнил, что в 2018 году на Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году убиты 50 военных, ранены 338.

Зеленский отметил, что в последнее время боевики действительно стали стрелять чаще. По его мнению, это связано с попытками "давить на украинскую сторону" в переговорах ТКГ по Донбассу.

Отметим, сегодня Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Вместе с главой государства на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки".

Ранее представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что боевики на Донбассе отказываются соблюдать режим прекращения огня, что может свидетельствовать о конце перемирия.

Руслан Хомчак, занимающий должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины, рассказал, что украинским военнослужащим на Донбассе было бы проще, если бы им поступила команда "вперед".