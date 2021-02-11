Зеленский посетил передовую на Донбассе с послами стран G7 (фото)

Военные подарили президенту памятный значок, символизирующий, что "они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом".

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Вместе с главой государства на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки".

Об этом сообщает Офис президента.

Во время рабочей поездки Зеленский посетил передовую в зоне ООС. Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с бойцами ВСУ.

"Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава", – отметил президент.

Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты подарили главе государства памятный значок, символизирующий, что "они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом".

Кроме того, Владимир Зеленский вручил военным государственные награды и ценные подарки.

На своей странице в Instagram Зеленский написал: "35-я бригада. Сегодня. Украина вам благодарна. Берегите себя".

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Facebook написал, что "сегодня с нами на Донбасс приехали послы Германии, Франции, Канады, Великобритании, Швеции и временная поверенная в делах США в Украине, чтобы воочию увидеть, что Украина выполняет все взятые на себя в переговорном процессе обязательства".

Отметим, 10 февраля военная делегация из Польши прибыла в зону ООС на Донбассе. Поляки ознакомились с оперативной обстановкой на линии разграничения.

Ранее Зеленский подписал закон №1131-IX, которым ВРУ одобрила допуск подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.