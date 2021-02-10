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Военная делегация из Польши прибыла на Донбасс: "мы поддерживаем украинских военных"

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Военная делегация, Польша, Донбасс, ООС, военные учения
Фото: facebook.com/pressjfo.news | Военная делегация из Польши прибыла на Донбасс

Поляки ознакомились с оперативной обстановкой на линии разграничения.

Военная делегация из Польши прибыла в зону ООС на Донбассе.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что поляки ознакомились с оперативной обстановкой на линии разграничения.

Полковник Владимир Горбатюк рассказал делегации о ситуации на фронте, а также поделился боевым опытом по сдерживанию российского агрессора.

Военная делегация, Польша, Донбасс, ООС, военные учения

Во время посещения одной из бригад полякам показали образцы оружия, средств индивидуальной защиты личного состава и современные средства связи.

"Мы поддерживаем наших партнеров – украинских военных в их борьбе за территориальную целостность страны. Изучаем ваш боевой опыт для подготовки польских военных", – сказал глава делегации Марека Соколовски.

Военная делегация, Польша, Донбасс, ООС, военные учения

По его словам, обмен боевым опытом может пригодиться во время совместных действий на предстоящих международных военных учениях.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1131-IX, которым ВРУ одобрила допуск подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.