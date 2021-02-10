Военная делегация из Польши прибыла на Донбасс: "мы поддерживаем украинских военных"

Поляки ознакомились с оперативной обстановкой на линии разграничения.

Военная делегация из Польши прибыла в зону ООС на Донбассе.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что поляки ознакомились с оперативной обстановкой на линии разграничения.

Полковник Владимир Горбатюк рассказал делегации о ситуации на фронте, а также поделился боевым опытом по сдерживанию российского агрессора.

Во время посещения одной из бригад полякам показали образцы оружия, средств индивидуальной защиты личного состава и современные средства связи.

"Мы поддерживаем наших партнеров – украинских военных в их борьбе за территориальную целостность страны. Изучаем ваш боевой опыт для подготовки польских военных", – сказал глава делегации Марека Соколовски.

По его словам, обмен боевым опытом может пригодиться во время совместных действий на предстоящих международных военных учениях.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1131-IX, которым ВРУ одобрила допуск подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.