Військова делегація з Польщі прибула на Донбас: "ми підтримуємо українських військових"

Поляки ознайомилися з оперативною обстановкою на лінії розмежування.

Військова делегація з Польщі прибула в зону ООС на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що поляки ознайомилися з оперативною обстановкою на лінії розмежування.

Полковник Володимир Горбатюк розповів делегації про ситуацію на фронті, а також поділився бойовим досвідом щодо стримування російського агресора.

Під час відвідин однієї з бригад полякам показали зразки зброї, засобів індивідуального захисту особового складу та сучасні засоби зв'язку.

"Ми підтримуємо наших партнерів — українських військових у їхній боротьбі за територіальну цілісність країни. Вивчаємо ваш бойовий досвід для підготовки польських військових", — сказав голова делегації Марека Соколовські.

За його словами, обмін бойовим досвідом може стати в нагоді під час спільних дій на майбутніх міжнародних військових навчаннях.

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №1131-IX, яким ВРУ схвалила допуск підрозділів збройних сил інших країн на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях.