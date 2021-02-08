Военные учения-2021: Зеленский утвердил допуск иностранных бойцов в Украину

В течении года предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины.

В понедельник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1131-IX, которым ВРУ одобрила допуск подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

Об этом сообщает Офис президента.

"Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных участников", – говорится в сообщении ОП.

Отмечается, что в 2021 году в Украине проведут 8 многонациональных военных учений:

многонациональные учения по подготовке подразделений Вооруженных сил,

украино-американские учения "Репид Трайдент – 2021",

украино-британские учения "Козак Мейс – 2021",

украино-американские учения "Си Бриз – 2021",

украино-румынские учения "Риверайн – 2021",

украино-британские учения "Вориер Вотчер – 2021",

украино-польские учения "Три меча – 2021",

"Сильвер Сейбер – 2021".

В ОП отметили, что документ также предполагает участие украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами Украины, в том числе при участии стран НАТО и Грузии.

Отметим, Верховная Рада приняла этот закон 26 января без обсуждения. Законопроект был инициирован президентом.

Недавно Украина завершила подготовку к украинского-американским командно-штабным учениям с привлечением войск "Rapid Trident – 2021" ("Быстрый Тризуб – 2021"). В связи с карантинными мерами совместное планирование грядущих учений проводилась, в том числе, в режиме видеоконференции.