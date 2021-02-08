Військові навчання-2021: Зеленський затвердив допуск іноземних військ в Україну

Протягом року передбачається проведення восьми багатонаціональних навчань на території України.

У понеділок, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав закон №1131-IX, яким ВРУ схвалила допуск підрозділів збройних сил інших країн на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Всього передбачається проведення восьми багатонаціональних навчань на території України, до участі в яких планується залучити близько 21 тис. українських військовослужбовців і близько 11 тис. іноземних учасників", — йдеться в повідомленні ОП.

Зазначається, що у 2021 році в Україні проведуть 8 багатонаціональних військових навчань: багатонаціональне навчання з підготовки підрозділів Збройних сил, зокрема:

українсько-американські навчання "Репід Трайдент — 2 021",

українсько-британські навчання "Козак Мейс — 2021",

українсько-американські навчання "Сі Бриз — 2021",

українсько-румунське навчання "Ріверайна — 2021",

українсько-британські навчання "Ворієр Вотчер — 2021",

українсько-польські навчання "Три мечі — 2021",

"Сільвер Сейбер — 2021".

В ОП зазначили, що документ також передбачає участь українських військових у 17 багатонаціональних навчаннях за межами України, у тому числі за участю країн НАТО і Грузії.

Зазначимо, Верховна Рада ухвалила цей закон 26 січня без обговорення. Законопроект був ініційований президентом.

Нещодавно Україна завершила підготовку до українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ "Rapid Trident — 2021" ("Швидкий Тризуб — 2021"). У звʼязку з карантинними заходами спільне планування майбутніх навчань проводилося, у тому числі, у режимі відеоконференції.