Украина и США готовят рекордные учения с 6000 военных, стрельбами и десантированием

Возможность участия в учениях рассматривают 15 стран, в связи с чем будут созданы "многонациональные подразделения".

Украина завершила подготовку к украинского-американским командно-штабным учениям с привлечением войск "Rapid Trident – 2021" ("Быстрый Тризуб – 2021"). Как сообщает "Армия-Информ", в связи с карантинными мерами совместное планирование грядущих учений проводилась, в том числе, в режиме видеоконференции.

"Впервые в истории учений серии "Rapid Trident" будут проведены батальонные тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой", – сообщил начальник отдела многонациональных учений командования Сухопутных войск Украины, и по совместительству, руководитель группы планирования учений "Rapid Trident-2021" полковник Виталий Негоденко.

По его словам: "Во время учебы планируется провести совместные прыжки украинских, американских и британских десантников с самолета военно-транспортной авиации США С-130. Кроме того, планируется привлечение оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов, которые будут взлетать с территории Польши, будут перелетать через государственную границу и выполнять задачи в интересах войск".

Негоденко отметил, что возможность участия в учениях рассматривают 15 стран, а планируемая общая численность личного состава, которые примут в них участие, насчитывает до 6000 военнослужащих. Таким образом, согласно анонсу, для проведения операции будут созданы "многонациональные подразделения".

Также в рамках "Быстрого Тризуба – 2021" планируется провести оценку "оперативных возможностей" 6-ти подразделений Вооруженных сил Украины. А также, что по оценке военного чиновника "очень важно для Украины", под началом инструкторов Североатлантического альянса, для украинской армии будет проведен "Курс оценщиков НАТО".

Еще одной особенностью нынешнего войскового обучения является тот факт, что оно будет соединено с общим сценарием европейского стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия – 2021".

Как сообщается в материале, окончательно подтвердить свое участие в обучении страны-партнеры должны будут на главной конференции, которая состоится в апреле. А само проведение командно-штабных учений "Rapid Trident-2021" запланировано на вторую половину сентября этого года.

Буквально на днях в Польше завершились крупнейшие за весь постсоциалистический период штабные военные учения "Зима-2020", на которых польская армия при поддержке НАТО моделировала отражение атаки со стороны России. Учения завершились полным разгромом польских войск и окружением Варшавы армией РФ уже на пятый день после начала конфликта.