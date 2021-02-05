Україна та США готують рекордні вчення із 6 000 військовими, стрільбами та десантуванням

Можливість участі в навчаннях розглядають 15 країн, у зв'язку з чим будуть створені "багатонаціональні підрозділи".

Україна завершила підготовку до українсько-американськиго командно-штабного навчання із залученням військ "Rapid Trident — 2021" ("Швидкий Тризуб — 2021"). Як повідомляє "Армія-Інформ", у зв'язку з карантинними заходами спільне планування майбутніх навчань проводилося, зокрема, у режимі відеоконференції.

"Уперше в історії навчань серії" Rapid Trident "будуть проведені батальйонні тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою", — повідомив начальник відділу багатонаціональних навчань командування Сухопутних військ України, і за сумісництвом, керівник групи планування навчань "Rapid Trident-2021" полковник Віталій Негоденко .

За його словами: "Під час навчання планується провести спільні стрибки українських, американських і британських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130. Крім того, планується залучення оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів, які будуть злітати з території Польщі, будуть перелітати через державний кордон та виконувати завдання в інтересах військ ".

Негоденко зазначив, що можливість участі в навчаннях розглядають 15 країн, а планована загальна чисельність особового складу, які візьмуть в них участь, налічує до 6 000 військовослужбовців. Таким чином, згідно з анонсом, для проведення операції будуть створені "багатонаціональні підрозділи".

Також у рамках "Швидкого Тризуба — 2021" планується провести оцінку "оперативних можливостей" 6-ти підрозділів Збройних сил України. А також, що за оцінкою військового чиновника "дуже важливо для України", під керівництвом інструкторів Північноатлантичного альянсу, для української армії буде проведено "Курс оцінювачів НАТО".

Ще однією особливістю цьогорічного військового навчання є той факт, що воно буде пов'язане із загальним сценарієм європейського стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля — 2021".

Як повідомляється в матеріалі, остаточно підтвердити свою участь в навчанні країни-партнери повинні будуть на головній конференції, яка відбудеться в квітні. А власне проведення командно-штабних навчань "Rapid Trident-2021" заплановане на другу половину вересня цього року.

Буквально на днях у Польщі завершилися найбільші за весь постсоціалістичний період штабні військові навчання "Зима-2020", на яких польська армія за підтримки НАТО моделювала відбиття атаки з боку Росії. Навчання завершилися повним розгромом польських військ і оточенням Варшави армією РФ вже на п'ятий день після початку конфлікту.