Вперше в історії. Десантники США і України разом десантувалися з літака С-130 (відео)

У складі підрозділу були також бійці з Польщі, всі військові стрибали використовуючи американські парашутні системи Т-11.

Українські військові спільно з американськими провели спільно десантування з літака С-130 Hercules і знищили командний пункт механізованого полку умовного ворога. Про це повідомляє АрміяInform.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Навчання проходять в рамках Rapid Trident-2021, які відбуваються у Львівській області. Повідомляється, що військові діяли в складі багатонаціонального підрозділу.

Фото: АрміяInform

Разом з американськими літаками були залучені і українські вертольоти Мі-8, з них бійці десантувалися безпарашутним способом. У них були десантники і спецпризначенці Військової служби правопорядку. При цьому стрибки були здійснені з американськими парашутними системами Т-11, які мають відмінності від аналогів.

Фото: АрміяInform

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, в десантно-штурмовій групі були і польські військові. Спільне десантування було вперше в історії.

С-130 "Геркулес" — це транспортний літак, розроблений американською Lockheed Martin в 1954 році. На цей час їх виготовлено близько 2600 одиниць, його експлуатують в 65 країнах світу. Попри вік, проводиться і нині.

Нагадаємо, десантники провели стрибки в зоні ООС зі зброєю і повної екіпіровкою. Навчання Rapid Trident стартували 20 вересня, в них беруть участь військові з 14 країн.