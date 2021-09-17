Зі зброєю і повною екіпіровкою. Десантники провели стрибки з парашутом у зоні ООС (фото)

Військові стрибали з 600 і 800 метрів, перед цим пройшовши інструктаж на землі з безпечного десантування.

На одному з полігонів у Луганській області десантники провели стрибки з парашутами з висоти 800 і 600 метрів. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

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Стрибки проводилися в повному бойовому спорядженні і зі зброєю. Військові занурилися в Мі-8 і здійснювали стрибки з двох висот — 600 і 800 метрів, після чого самостійно склали свої парашути. Перед тим, як зробити стрибок, бійці проходили довгу підготовку. Солдати спершу відпрацьовували необхідні дії для безпечного приземлення і дії в повітрі.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Як повідомляється, військові десантної частини повністю виконали навчальні завдання.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Додамо, що недавно в ЗСУ проводили тестування парашутних систем Т-11, які призначені для бойових і навчально-тренувальних стрибків. Ці системи виробляються в США. З ними можна десантуватися, зокрема і з вертольота Мі-8 та літака Ан-26.

Нагадаємо, у серпні бійці ССО змагалися в точності десантування з літака, стрибаючи з 1500 і 3000 метрів. Також у ході навчань на Донбасі, спецпризначенці відпрацьовували безпарашутне десантування.