"З неба на землю": бійці ССО змагалися в точності десантування з літака (відео)

Військові стрибали з 1500 і 3000 метрів. Вони повинні були приземлитися якомога ближче до центру 30-метрового кола.

Інструктори Сил спеціальних операцій ЗСУ провели змагання, які визначили кращу команду інструкторів для виведення груп десантуванням. Про це повідомляє АрміяInform.

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Військові змагалися в наступних категоріях:

Точність приземлення з 1500 метрів

Групова повітряна акробатика з 3000 метрів

Дальність десантування

Фото: АрміяInform

Повідомляється, що військові груп "Крило" також змагалися в точності приземлення і дальності десантування. Для цього вони в повному спорядженні (бронежилет, зв'язок, зброя) здійснювали десантування з висоти в 3 км і дальності від точки приземлення в 4 км. Мета — приземлиться якомога ближче до центру 30-м кола.

Фото: АрміяInform

Для ССО це вже 5 чемпіонат. Особливістю нинішнього полягає в участі інструкторів з бойових підрозділів.

Кращою командою стали інструктори з морського центру спецоперацій. Всі учасники отримали кубки, медалі, призи, а також подарунки з символікою Сил спецоперацій.

Фото: АрміяInform

Нагадаємо, українські військові провели навчання з знищенням російських танків Т-72. Також в ЗСУ вибирали кращу артилерійську батарею.