"С неба на землю": бойцы ССО соревновались в точности десантирования с самолета (видео)
Военные прыгали с 1500 и 3000 метров. Они должны были приземлиться как можно ближе к центру 30-метрового круга.
Инструкторы Сил специальных операций ВСУ провели соревнования, определившие лучшую команду инструкторов для выведения групп десантированием. Об этом сообщает АрміяInform.
Военные соревновались в следующих категориях:
- Точность приземления с 1500 метров
- Групповая воздушная акробатика с 3000 метров
- Дальность десантирования
Сообщается, что военные групп "Крыло" также соревновались в точности приземления и дальности десантирования. Для этого они в полном снаряжении (бронежилет, связь, оружие) совершали десантирование с высоты в 3 км и дальности от точки приземления в 4 км. Цель — приземлится как можно ближе к центру 30-м круга.
Для ССО это уже 5 чемпионат. Особенностью нынешнего заключается в участии инструкторов с боевых подразделений.
Лучшей командой стали инструкторы из морского центра спецопераций. Все участники получили кубки, медали, призы, а также подарки с символикой Сил спецопераций.
Напомним, украинские военные провели учения с уничтожением российских танков Т-72. Также в ВСУ выбирали лучшую артиллерийскую батарею.