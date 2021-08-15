"С неба на землю": бойцы ССО соревновались в точности десантирования с самолета (видео)

Военные прыгали с 1500 и 3000 метров. Они должны были приземлиться как можно ближе к центру 30-метрового круга.

Инструкторы Сил специальных операций ВСУ провели соревнования, определившие лучшую команду инструкторов для выведения групп десантированием. Об этом сообщает АрміяInform.

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Военные соревновались в следующих категориях:

Точность приземления с 1500 метров

Групповая воздушная акробатика с 3000 метров

Дальность десантирования

Фото: АрміяInform

Сообщается, что военные групп "Крыло" также соревновались в точности приземления и дальности десантирования. Для этого они в полном снаряжении (бронежилет, связь, оружие) совершали десантирование с высоты в 3 км и дальности от точки приземления в 4 км. Цель — приземлится как можно ближе к центру 30-м круга.

Фото: АрміяInform

Для ССО это уже 5 чемпионат. Особенностью нынешнего заключается в участии инструкторов с боевых подразделений.

Лучшей командой стали инструкторы из морского центра спецопераций. Все участники получили кубки, медали, призы, а также подарки с символикой Сил спецопераций.

Фото: АрміяInform

Напомним, украинские военные провели учения с уничтожением российских танков Т-72. Также в ВСУ выбирали лучшую артиллерийскую батарею.