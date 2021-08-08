Стрельба днем и ночью: в ВСУ выбирают лучшую артбатарею (фото)

В ходе соревнований военные не только соревнуются в мастерстве владения артиллерией, но и показывают собственные навыки в преодолении полос препятствий.

С 4 августа в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины продолжаются соревнования на лучшую артиллерийскую батарею нескольких номинациях. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск в Facebook.

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Соревнования происходят на военном полигоне в Дивычках, во время которых выполняются различные задания. Среди них:

Преодоление членами экипажей километровой полосы препятствий,

Выполнение офицерами боевых миссий на компьютерном симуляторе,

Проверка тестовым методом знаний правил стрельбы и управления огнем артиллерии, а также курса подготовки артиллерии офицерами батарей

Проверка практических навыков выполнения заданий стрельбы и управления огнем артиллерии путем решения комплексного задания.

Также артбатареи оценивают по выполнению нормативов технической и специальной подготовки. В спортивной номинации победили артиллеристы 26 артбригады.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Стрельбы проходят как днем, так и ранним утром. Одни из стрельб в тактической номинации стартовали в три часа ночи. Военные проводили стрельбы на точность. Для соревнований используют батареи 2А36 "Гиацинт-Б" 26 бригады, а также "Мста-С".

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Напомним, в июле прошли соревнования "Сталева міць", в которых бойцы соревновались в 4 категориях. Также ССО Украины определили лучшую группу спецназа. Ней стали военные 8 полка спецназа.