Вогонь вдень і вночі: в ЗСУ вибирають найкращу артбатарею (фото)
В ході змагань військові не тільки змагаються в майстерності володіння артилерією, а й показують власні навички в подоланні смуг перешкод.
З 4 серпня в Сухопутних військах Збройних сил України тривають змагання на кращу артилерійську батарею у кількох номінаціях. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ у Facebook.
Змагання відбуваються на військовому полігоні в Дівичках, під час яких виконуються різні завдання. Серед них:
- Подолання членами екіпажів кілометрової смуги перешкод,
- Виконання офіцерами бойових місій на комп'ютерному симуляторі,
- Перевірка тестових знань методом правил стрільби й управління вогнем артилерії, а також курсу підготовки артилерії офіцерами батарей
- Перевірка практичних навичок виконання завдань стрільби та управління вогнем артилерії шляхом вирішення комплексного завдання.
Також артбатареї оцінюють з виконання нормативів технічної та спеціальної підготовки. У спортивній номінації перемогли артилеристи 26 артбригади.
Стрільби проходять як днем, так і рано вранці. Одні зі стрільб в тактичній номінації стартували о третій годині ночі. Військові проводили стрільби на точність. Для змагань використовують батареї 2А36 "Гіацинт-Б" 26 бригади, а також "Мста-С".
Нагадаємо, в липні пройшли змагання "Сталева міць", в яких бійці змагалися в 4 категоріях. Також ССО України визначили кращу групу спецназу. Нею стали військові 8 полку спецназу.