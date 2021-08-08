Вогонь вдень і вночі: в ЗСУ вибирають найкращу артбатарею (фото)

В ході змагань військові не тільки змагаються в майстерності володіння артилерією, а й показують власні навички в подоланні смуг перешкод.

З 4 серпня в Сухопутних військах Збройних сил України тривають змагання на кращу артилерійську батарею у кількох номінаціях. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ у Facebook.

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Змагання відбуваються на військовому полігоні в Дівичках, під час яких виконуються різні завдання. Серед них:

Подолання членами екіпажів кілометрової смуги перешкод,

Виконання офіцерами бойових місій на комп'ютерному симуляторі,

Перевірка тестових знань методом правил стрільби й управління вогнем артилерії, а також курсу підготовки артилерії офіцерами батарей

Перевірка практичних навичок виконання завдань стрільби та управління вогнем артилерії шляхом вирішення комплексного завдання.

Також артбатареї оцінюють з виконання нормативів технічної та спеціальної підготовки. У спортивній номінації перемогли артилеристи 26 артбригади.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Стрільби проходять як днем, так і рано вранці. Одні зі стрільб в тактичній номінації стартували о третій годині ночі. Військові проводили стрільби на точність. Для змагань використовують батареї 2А36 "Гіацинт-Б" 26 бригади, а також "Мста-С".

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Нагадаємо, в липні пройшли змагання "Сталева міць", в яких бійці змагалися в 4 категоріях. Також ССО України визначили кращу групу спецназу. Нею стали військові 8 полку спецназу.