Смуга перешкод та естафета з навантаженням: у ЗСУ пройшли змагання "Сталева міць" (фото)
Бійці змагалися між собою в 4 змаганнях, в яких вперше брали участь курсанти з Харківського інституту танкових військ.
У Збройних силах завершилися змагання "Сталева міць", на яких військові змагалися в низці завдань. Про це повідомляє АрміяInform.
Бійці змагалися в декількох завданнях:
- подолання смуги перешкод;
- 7-км забіг;
- естафета з навантаженням;
- перетягування канатів.
На першому місці опинилися бійці з 93-ї бригади "Холодний Яр", друге місце закріпилося за артилеристами окремої бригади "Запорізька Січ", трійку лідерів замикають бійці з Нацгвардії. Також у змаганнях брали участь військові з Повітряного командування "Схід", і курсанти з Харківського інституту танкових військ, які брали участь у змаганнях вперше.
Учасники, які посіли призові місця, отримали медалі, кубки та грамоти.
Нагадаємо, 30 червня в Полтавській області починалися навчально-польові збори. На них гості заходу могли ознайомитися зі зброєю.
15 червня також проходив чемпіонат "Сталева міць", в якому перемогли бійці з 55 бригади "Запорізька січ".