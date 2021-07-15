Смуга перешкод та естафета з навантаженням: у ЗСУ пройшли змагання "Сталева міць" (фото)

Бійці змагалися між собою в 4 змаганнях, в яких вперше брали участь курсанти з Харківського інституту танкових військ.

У Збройних силах завершилися змагання "Сталева міць", на яких військові змагалися в низці завдань. Про це повідомляє АрміяInform.

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Бійці змагалися в декількох завданнях:

подолання смуги перешкод;

7-км забіг;

естафета з навантаженням;

перетягування канатів.

Фото: АрміяInform

На першому місці опинилися бійці з 93-ї бригади "Холодний Яр", друге місце закріпилося за артилеристами окремої бригади "Запорізька Січ", трійку лідерів замикають бійці з Нацгвардії. Також у змаганнях брали участь військові з Повітряного командування "Схід", і курсанти з Харківського інституту танкових військ, які брали участь у змаганнях вперше.

Фото: АрміяInform

Учасники, які посіли призові місця, отримали медалі, кубки та грамоти.

Фото: АрміяInform

Нагадаємо, 30 червня в Полтавській області починалися навчально-польові збори. На них гості заходу могли ознайомитися зі зброєю.

15 червня також проходив чемпіонат "Сталева міць", в якому перемогли бійці з 55 бригади "Запорізька січ".