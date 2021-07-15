Полоса препятствий и эстафета с нагрузкой: в ВСУ прошли соревнования "Сталева міць" (фото)
Бойцы соревновались между собой в 4 состязаниях, в которых впервые принимали участие курсанты из Харьковского института танковых войск.
В Вооруженных силах завершились соревнования "Сталева міць", на которой военные соревновались в ряде заданий. Об этом сообщает АрміяInform.
Бойцы соревновались в нескольких заданиях:
- Преодоление полосы препятствий
- 7-км забег
- Эстафета с нагрузкой
- Перетягивание канатов
На первом месте оказались бойцы из 93-й бригады "Холодный Яр", второе место оказалось за артиллеристами отдельной бригады "Запорожская Сечь", тройку лидеров замыкают бойцы из Нацгвардии. Также в соревнованиях принимали участие военные из Воздушного командования "Схід", и курсанты из Харьковского института танковых войск, участвовавшие в соревнованиях впервые.
Участники, занявшие призовые места получили медали, кубки и грамоты.
Напомним, 30 июня в Полтавской области начинались учебно-полевые сборы. На них гости мероприятия могли ознакомиться с оружием.
15 июня также проходил чемпионат "Сталева міць", в котором победили бойцы из 55 бригады "Запорожская сечь".