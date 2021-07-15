Полоса препятствий и эстафета с нагрузкой: в ВСУ прошли соревнования "Сталева міць" (фото)

Бойцы соревновались между собой в 4 состязаниях, в которых впервые принимали участие курсанты из Харьковского института танковых войск.

В Вооруженных силах завершились соревнования "Сталева міць", на которой военные соревновались в ряде заданий. Об этом сообщает АрміяInform.

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Бойцы соревновались в нескольких заданиях:

Преодоление полосы препятствий

7-км забег

Эстафета с нагрузкой

Перетягивание канатов

Фото: АрміяInform

На первом месте оказались бойцы из 93-й бригады "Холодный Яр", второе место оказалось за артиллеристами отдельной бригады "Запорожская Сечь", тройку лидеров замыкают бойцы из Нацгвардии. Также в соревнованиях принимали участие военные из Воздушного командования "Схід", и курсанты из Харьковского института танковых войск, участвовавшие в соревнованиях впервые.

Фото: АрміяInform

Участники, занявшие призовые места получили медали, кубки и грамоты.

Фото: АрміяInform

Напомним, 30 июня в Полтавской области начинались учебно-полевые сборы. На них гости мероприятия могли ознакомиться с оружием.

15 июня также проходил чемпионат "Сталева міць", в котором победили бойцы из 55 бригады "Запорожская сечь".