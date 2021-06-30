"Лазертаг и соревнования": в Полтавской области начались учебно-полевые сборы (фото)

Гости мероприятия имели возможность ознакомиться с образцами вооружения, а участники будут жить в лагере по военно-полевым порядкам.

В Полтавской области начались учебно-полевые сборы для военно-патриотического воспитания. Об этом сообщает пресс-служба Полтавского областного территориального центра комплектации и социальной поддержки в Facebook.

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Сообщается, что к мероприятию привлекли около 30 выходцев клуба военно-патриотического воспитания "Патриот". А среди участников ученики нескольких громад Полтавской области. На открытие мероприятия приехали около 200 детей и взрослых из области, а также представители местной власти.

Фото: Facebook | Полтавский областной ТЦК и СП

Гостям мероприятия было предложено осмотреть образцы военной техники, оружия и средств связи. Представители разных силовых ведомств, в том числе Нацгвардии представляли свое вооружение.

[ + – ] Парашютист из бригады армейской авиации Фото: Facebook | Полтавский областной ТЦК и СП

Также во время открытия свой класс показали бойцы бригады армейской авиации, которые десантировались с парашютами на воду с вертолета.

Сами сборы будут длиться 6 дней. В программе — спортивные соревнование, повышение навыков владения оружием, проживание в лагере, а также игра "Лазертаг".

Напомним, танкисты ВСУ провели учения в зоне ООС, во время которых отрабатывали уничтожение врага. 20 июня бойцы ВСУ провели масштабные учения в Черном море с высадкой десанта на берег.