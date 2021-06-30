"Лазертаг і змагання": У Полтавській області почалися навчально-польові збори (фото)

Гості заходу мали можливість ознайомитися із зразками озброєння, а учасники будуть жити в таборі за військово-польовими порядками.

У Полтавській області почалися навчально-польові збори для військово-патріотичного виховання. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного територіального центру комплектації і соціальної підтримки у Facebook.

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Повідомляється, що до заходу залучили близько 30 вихідців клубу військово-патріотичного виховання "Патріот". А серед учасників учні кількох громад Полтавської області. На відкриття заходу приїхали близько 200 дітей і дорослих з області, а також представники місцевої влади.

Фото: Facebook | Полтавський обласний ТЦК та СП

Гостям заходу було запропоновано оглянути зразки військової техніки, зброї та засобів звʼязку. Представники різних силових відомств, у тому числі Нацгвардії, представляли своє озброєння.

[ + – ] Парашутист з бригади армійської авіації Фото: Facebook | Полтавський обласний ТЦК та СП

Також під час відкриття свій клас показали бійці бригади армійської авіації, які десантувалися з парашутами на воду з вертольота.

Самі збори триватимуть 6 днів. У програмі — спортивні змагання, підвищення навичок володіння зброєю, проживання в таборі, а також гра "Лазертаг".

Нагадаємо, танкісти ЗСУ провели навчання в зоні ООС, під час яких відпрацьовували знищення ворога. 20 червня бійці ЗСУ провели масштабні навчання в Чорному морі з висадкою десанту на берег.