С оружием и полной экипировкой. Десантники провели прыжки с парашютом в зоне ООС (фото)

Военные прыгали с 600 и 800 метров, перед этим пройдя инструктаж на земле по безопасному десантированию.

На одном из полигонов в Луганской области десантники провели прыжки с парашютами с высоты 800 и 600 метров. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Прыжки проводились в полном боевом снаряжении и с оружием. Военные погрузились в Ми-8 и совершали прыжки с двух высот — 600 и 800 метров, после чего самостоятельно сложили свои парашюты. Перед тем как совершить прыжок, бойцы проходили долгую подготовку. Солдаты сперва отрабатывали необходимые действия для безопасного приземления и действия в воздухе.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Как сообщается, военные десантной части полностью выполнили учебные задания.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Добавим, то недавно в ВСУ проводили тестирования парашютных систем Т-11, которые предназначены для боевых и учебно-тренировочных прыжков. Данные системы производятся в США. С ними можно десантироваться, в том числе и с вертолета Ми-8 и самолета Ан-26.

Напомним, в августе бойцы ССО соревновались в точности десантирования с самолета, прыгая с 1500 и 3000 метров. Также в ходе учений на Донбассе, спецназовцы отрабатывали беспарашютное десантирование.