Впервые в истории. Десантники США и Украины вместе десантировались с самолета С-130 (видео)

В составе подразделения были также бойцы из Польши, все военные прыгали используя американские парашютные системы Т-11.

Украинские военные совместно с американскими провели совместно десантирование с самолета С-130 Hercules и уничтожили командный пункт механизированного полка условного врага. Об этом сообщает АрміяInform.

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Учения проходят в рамках Rapid Trident-2021, которые происходят во Львовской области. Сообщается, что военные действовали в составе многонационального подразделения.

Фото: АрміяInform

Вместе с американскими самолетами были задействованы и украинские вертолеты Ми-8, с них бойцы десантировались безпарашютным способом. В них были десантники и спецназовцы Военной службы правопорядка. При этом прыжки были совершены с американскими парашютными системами Т-11, которые имеют отличия от аналогов.

Фото: АрміяInform

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, в десантно-штурмовой группе были и польские военные. Совместное десантирование было впервые в истории.

С-130 "Геркулес" — это транспортный самолет, разработанный американской Lockheed Martin в 1954 году. На данный момент их изготовлено около 2600 единиц, его эксплуатируют в 65 странах мира. Несмотря на возраст, производится и ныне.

Напомним, десантники провели прыжки в зоне ООС с оружием и полной экипировкой. Учения Rapid Trident стартовали 20 сентября, в них принимают участие военные из 14 стран.