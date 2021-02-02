Армия Польши провела моделирование вторжения России. СМИ заявили о плачевных результатах

Поражение было констатировано даже с учетом наличия у страны новых американских систем вооружения, которые в настоящее время еще в пути.

Крупнейшие за весь постсоциалистический период штабные военные учения "Зима-2020" в Польше завершились полным разгромом польских войск и окружением Варшавы армией России уже на пятый день после начала конфликта.

Как передают польские "Ведомости", информацию об этом издание почерпнуло из собственных источников в Минобороны страны. Имена информаторов не приводятся.

Как показало моделирование конфликта: "Ожесточенная оборона востока Польши привела к разгрому находящихся там частей и огромным потерям: на четвертый день Варшава была окружена".

По словам информаторов портала: "На пятый день виртуального конфликта противник достиг берегов Вислы. Бои за Варшаву продолжались, но стратегические порты были заблокированы или заняты".

К этому же моменту, согласно заявлениям инсайдеров: "Авиация и флот Польши прекратили свое существование, несмотря на поддержку НАТО. К востоку от Вислы польские части потерпели сокрушительное поражение. Батальоны первой линии потеряли от 60 до 80 процентов своего состава".

"Изначально планировалось обороняться 22 дня. Между тем симуляция показала, что войска противника окружили Варшаву уже на четвертый день учений. Все пошло не так. Командиры отдельных подразделений были в шоке, они отказывались выполнять некоторые приказы, потому что те были им просто непонятны", – отметил один из информаторов.

По данным издания, в штабных учениях приняли участие несколько тысяч офицеров: "При моделировании учитывались новые системы вооружения, заказанные Польшей, но еще не поставленные: зенитные комплексы Patriot, ракетная артиллерия HIMARS и многоцелевой самолет F-35".

Также при виртуальном моделировании были "учтены решения, внесенные реформированной системой военного управления", действующей в стране с конца 2018 года, в том числе "укрепление восточного фланга" Польши.

"Канцелярия президента Анджея Дуды и Минобороны не захотели комментировать эти сообщения, сославшись на конфиденциальность учений", – сообщается в материале. Как отметили в канцелярии, "из-за характера учений этого типа", то есть из-за того, что учения были секретными "никакая информация об их ходе или результатах не может быть предоставлена по очевидным причинам".

Как сообщается в материале, главнокомандующий Анджей Дуда и Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак наблюдали за моделированием, и провели по итогам учений совместную пресс-конференцию. Президент Польши не комментировал содержание учений, отметив лишь, что поздравляет "команду всех уровней" с тем, что им удалось провести такие масштабные учения.

Во время брифинга глава Минобороны заявил, что: "Это были чрезвычайно важные учения, не имевшие аналогов по масштабам в Третьей Польской республике". Также по поводу прошедшей военной операции Блащак отметил следующее: "Чтобы достичь совершенства, нужно тренироваться".

Напомним, на днях правительство Норвегии отменило масштабные учения стран НАТО, сославшись на всплеск заболеваемости коронавирусом, в связи с чем тысяча морских пехотинцев США, прибывших для участия в маневрах, были вынуждены отправиться на место постоянной дислокации.