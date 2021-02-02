Армія Польщі провела моделювання вторгнення Росії. ЗМІ заявили про плачевні результати

Поразку було констатовано навіть з урахуванням наявності в країни нових американських систем озброєння, які наразі ще в дорозі.

Найбільші за весь постсоціалістичних період штабні військові навчання "Зима-2020" у Польщі завершилися повним розгромом польських військ і оточенням Варшави армією Росії вже на п'ятий день після початку конфлікту.

Як передають польські "Відомості", інформацію про це видання почерпнуло з власних джерел в Міноборони країни. Імена інформаторів не наводяться.

Як показало моделювання конфлікту: "Запекла оборона сходу Польщі привела до розгрому частин і величезних втрат: на четвертий день Варшава була оточена".

За словами інформаторів порталу: "На п'ятий день віртуального конфлікту противник досяг берегів Вісли. Бої за Варшаву тривали, але стратегічні порти були заблоковані або зайняті".

До цього ж моменту, згідно із заявами інсайдерів: "Авіація і флот Польщі припинили своє існування, незважаючи на підтримку НАТО. На схід від Вісли польські частини зазнали нищівної поразки. Батальйони першої лінії втратили від 60 до 80 відсотків свого складу".

"Спочатку планувалося оборонятися 22 дні. Тим часом симуляція показала, що війська противника оточили Варшаву вже на четвертий день навчань. Усе пішло не так. Командири окремих підрозділів були шоковані, вони відмовлялися виконувати деякі накази, тому що ті були їм просто незрозумілі", — зазначив один з інформаторів.

За даними видання, у штабних навчаннях взяли участь кілька тисяч офіцерів: "При моделюванні враховувалися нові системи озброєння, замовлені Польщею, але ще не поставлені: зенітні комплекси Patriot, ракетна артилерія HIMARS і багатоцільовий літак F-35".

Також при віртуальному моделюванні були "враховані рішення, внесені реформованою системою військового управління", що діє в країні з кінця 2018 року, у тому числі "зміцнення східного флангу" Польщі.

"Канцелярія президента Анджея Дуди та Міноборони не захотіли коментувати ці повідомлення, пославшись на конфіденційність навчань", — повідомляється в матеріалі. Як зазначили в канцелярії, "через характер навчань цього типу", тобто через те, що навчання були секретними "ніяка інформація про їхній хід або результати не може бути надана з очевидних причин".

Як повідомляється в матеріалі, головнокомандувач Анджей Дуда та Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак спостерігали за моделюванням, і провели за підсумками навчань спільну прес-конференцію. Президент Польщі не коментував зміст навчань, зазначивши лише, що вітає "команду всіх рівнів" з тим, що їм вдалося провести такі масштабні навчання.

Під час брифінгу голова Міноборони заявив, що: "Це були надзвичайно важливі вчення, які не мали аналогів за масштабами в Третій Польській республіці". Також з приводу минулої військової операції Блащак зазначив таке: "Щоб досягти досконалості, потрібно тренуватися".

Нагадаємо: днями уряд Норвегії скасував масштабні навчання країн НАТО, пославшись на сплеск захворюваності на коронавірус, у зв'язку з чим тисяча морських піхотинців США, які прибули для участі в маневрах, були змушені відправитися на місце постійної дислокації.