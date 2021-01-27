В Норвегии из-за коронавируса сорвались военные учения стран НАТО

Тысяча морских пехотинцев США, прибывших для участия в маневрах, вынуждены отправиться на место постоянной дислокации.

Правительство Норвегии отменило масштабные учения стран НАТО, сославшись на всплеск заболеваемости коронавирусом в стране. В маневрах планировали принять участие 3400 военнослужащих из Норвегии, США, Великобритании Нидерландов и Германии.

Об этом сообщает Military.com.

"Мы должны быть на шаг впереди, чтобы попытаться избежать распространения мутировавшего и более заразного варианта вируса. Мы взвесили аргументы и приняли решение отменить запланированные учения союзников", – сказал министр обороны Норвегии Фрэнк Бакке-Дженсен.

Представитель корпуса морской пехоты США в Европе и Африке Майор Адриан Рэнкин-Галлоуэй подтвердил, что учения будут прекращены в соответствии с ограничениями COVID-19. Для участия в учениях прибыли тысяча морских пехотинцев США.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими норвежскими военными коллегами, чтобы определить следующие шаги с нашими морскими пехотинцами, которые в настоящее время дислоцируются в Норвегии", – сказал Рэнкин-Галлоуэй.

Он добавил, что прибытие новых войск в Норвегию будет остановлено, а те силы, которые уже находятся в стране, будут организованно отправляться на места постоянной дислокации.

"Я хочу поблагодарить всех наших союзников, которые проявили гибкость и понимание в сложившейся ситуации", – сказал норвежский министр обороны.

Всего в Норвегии заразились COVID-19 более 61 тысяч человек, более 500 из них умерли от болезни.

Отметим, в Норвегии зафиксированы смерти 33 человек старше 75 лет, которые получили прививку от коронавируса.