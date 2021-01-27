У Норвегії через коронавірус зірвалися військові навчання країн НАТО

Тисяча морських піхотинців США, які прибули для участі в маневрах, змушені вирушити на місце постійної дислокації.

Уряд Норвегії скасував масштабні навчання країн НАТО, посилаючись на спалах захворюваності коронавірусом у країні. У маневрах планували взяти участь 3 400 військовослужбовців із Норвегії, США, Великобританії, Нідерландів і Німеччини.

Про це повідомляє Military.com.

"Ми повинні бути на крок попереду, щоб спробувати уникнути поширенню більш заразного варіанту вірусу, який ще й мутує. Ми зважили аргументи і вирішили скасувати заплановані навчання союзників", — сказав Міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Єнсен.

Представник корпусу морської піхоти США в Європі й Африці Майор Адріан Ренкін-Галловей підтвердив, що навчання будуть припинені відповідно до обмежень COVID-19. Для участі в навчаннях прибула тисяча морських піхотинців США.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими норвезькими військовими колегами, щоб визначити наступні кроки з нашими морськими піхотинцями, які наразі дислокуються в Норвегії", — сказав Ренкін-Галловей.

Він додав, що прибуття нових військ до Норвегії буде зупинене, а ті сили, які вже знаходяться в країні, організовано вирушатимуть на місця постійної дислокації.

"Я хочу подякувати всім нашим союзникам, які проявили гнучкість і розуміння в ситуації, що склалася", — сказав норвезький Міністр оборони.

Усього в Норвегії захворіли на COVID-19 понад 61 тисяча осіб, більше 500 із них померли від хвороби.

Зазначимо, у Норвегії зафіксовані смерті 33 осіб страших 75 років, які отримали щеплення від коронавірусу.