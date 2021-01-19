В Норвегии 33 пожилых человека скончались после прививки от коронавируса

Сейчас компания-производитель вакцины вместе с властями страны изучает каждый случай смерти.

С начала массовой вакцинации от коронавируса в Норвегии зафиксированы смерти 33 человек старше 75 лет, которые получили прививку, сообщает Bloomberg.

По данным национального Агентства медицинских средств, это не указывает на опасность вакцины, хотя смерти и могли быть вызваны иммунной реакцией. Представитель ведомства Стейнар Мадсен отметил, что для большинства пациентов заражение COVID-19 намного опаснее, чем вакцинация. Однако он не исключает и то, что прививка могла обострить другие хронические заболевания.

Учитывая, что вакцинированных в стране на данный момент – более 48 тысяч, процент летальных случаев не превышает 0,1%. К тому же, по словам сотрудницы Института общественного здоровья Норвегии Камиллы Столтенберг, ежедневно в домах престарелых по всей стране умирают до 45 человек.

Норвегия начала массовую вакцинацию препаратом Pfizer/BioNTech 26 декабря. Сейчас компания-производитель вместе с норвежскими властями изучает факты смертей пожилых людей после прививки и к концу января должна опубликовать отчет о безопасности вакцины.

Ранее около сотни граждан Нидерландов, которые уже получили прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, сообщили о побочных эффектах препарата. В двух случаях наблюдались тяжелые аллергические реакции. Кроме этого, у людей появились сыпь и отеки вокруг глаз, была боль в месте инъекции, головная боль и усталость.

Случай тяжелого осложнения после применения вакцины от COVID-19 зафиксирован и в Польше.

Что именно вызывает аллергическую реакцию на препарат, пока что точно не установлено. По мнению медицинских экспертов, это может быть полиэтиленгликоль – элемент, предназначенный для стабилизации компонента.

Напомним, Росздравнадзор запретил частным клиникам, в том числе официальному филиалу израильского госпиталя Hadassah — Hadassah Medical Moscow в медкластере в "Сколково", использовать немецко-американский препарат от Pfizer и BioNTech для вакцинации от коронавируса. Он еще не прошел госрегистрацию в РФ, и его использование является незаконным.